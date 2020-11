10° “I Luoghi del Cuore”, classifica provvisoria a un mese dalla conclusione

C’è tempo fino al prossimo 15 dicembre per votare. Il Museo dei Misteri di Campobasso è il più votato dei tre che rappresentano il Molise

REGIONE – C’è tempo fino al 15 dicembre 2020 per votare i propri “luoghi del cuore”: un’occasione unica per esprimere il proprio amore per l’Italia e condividerlo con chi riconosce nelle bellezze del nostro Paese la propria identità. A un mese della scadenza questa la classifica provvisoria dei luoghi più votati in Molise:

Museo dei Misteri, Campobasso

Inaugurato nel 2006, il Museo dei Misteri è dedicato alle installazioni, dette “Ingegni”, ideate e realizzate da Paolo Saverio di Zinno a metà del Settecento e che, da oltre 260 anni, sfilano per le vie di Campobasso nel giorno del Corpus Domini. Il comitato “Associazione Misteri e Tradizioni” si occupa della valorizzazione del Museo e partecipa alla decima edizione del censimento “I Luoghi del Cuore” con l’obiettivo di far conoscere i Misteri al di fuori dei confini comunali e regionali. Il luogo rientra nella classifica speciale “Italia sopra i 600 metri”.

Cascate di Carpinone (IS)

Raggiungibili attraverso diversi sentieri che partono dall’omonimo borgo medievale in provincia di Isernia, le Cascate di Carpinone sono uno degli spettacoli più affascinanti offerti dalla rigogliosa natura che caratterizza il luogo. Immerse nel bosco, sono contraddistinte dall’acqua fredda e limpidissima del fiume Carpino. Il comitato “Molise in action”, nato dal desiderio di un gruppo di ragazzi di Carpinone di far conoscere il loro territorio nel pieno rispetto dell’ambiente, partecipa al censimento del FAI per valorizzare le cascate che, proprio grazie al loro impegno, sono ora accessibili. Il sito è inserito nella classifica speciale “Italia sopra i 600 metri”.

Altopiano di Campitello di Sepino (CB)

Incastonato a oltre 1.200 metri sul massiccio del Matese, zona montuosa tra Molise e Campania, è un’area ricca di faggete e fioriture stagionali – alcune delle quali protette, come le orchidee selvatiche – e abitata tra gli altri da lupi, volpi, donnole, aquile reali e piccole salamandre. L’altopiano presenta fenomeni di carsismo ed è ricco di acqua e di sorgenti. È da secoli un punto di passaggio tra le aree interne del Sannio e la costa tirrenica e adriatica, nonché uno storico percorso della transumanza del bestiame, dal 2019 Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità UNESCO. Il comitato “Campitello Luogo del Cuore” si è mobilitato per raccogliere voti per sensibilizzare sulla necessità di una fruizione rispettosa di questo territorio. Il luogo rientra nella classifica speciale “Italia sopra i 600 metri”.

Queste le modalità di partecipazione al censimento:

Sul sito www.iluoghidelcuore.it

Con moduli cartacei di raccolta voti dedicati a ogni “luogo del cuore”, scaricabili dal sito www.iluoghidelcuore.it

LA CLASSIFICA GENERALE

Superata la soglia di un milione e trecentomila voti ricevuti – un traguardo importante, indice del grande successo di questa edizione lanciata il 6 maggio – la classifica dei luoghi più amati dagli italiani è in costante movimento e si susseguono avvincenti cambi di posizione tra gli oltre 36.000 differenti “Luoghi del Cuore” segnalati finora. Al primo posto della classifica nazionale provvisoria, consultabile sul sito www.iluoghidelcuore.it, si trova ora la Ferrovia Cuneo-Ventimiglia-Nizza: i molti voti ricevuti le hanno permesso di scalzare il Castello di Sammezzano a Reggello (FI), sceso in seconda posizione dopo molti mesi in testa. Sale al terzo posto la Via delle Collegiate di Modica (RG) che unisce le chiese di San Giorgio, San Pietro e Santa Maria di Betlem, il cui patrimonio è bisognoso di recupero. Le due classifiche speciali – una dedicata all’“Italia sopra i 600 metri”, ovvero alle aree interne montane del Paese, e l’altra ai “Luoghi storici della salute” di costruzione risalente almeno a 70 anni fa – sono guidate rispettivamente dalla Ferrovia Cuneo-Ventimiglia-Nizza e dai Giardini dell’Ospedale militare di Taranto.

Ma i giochi sono ancora apertissimi perché si sta entrando nell’ultimo mese dell’iniziativa, durante il quale tradizionalmente si registra una maggior mobilitazione da parte dei cittadini, singoli oppure organizzati in comitati, per stimolare le votazioni a favore delle realtà territoriali a loro più care: per il momento si sono già registrati sul sito www.iluoghidelcuore.it 290 comitati spontanei, che si stanno preparando per il rush finale potenziando la raccolta voti grazie all’attivazione di vere e proprie reti locali, con il coinvolgimento di associazioni, istituzioni e scuole. E proprio per permettere di conteggiare i tanti voti che la Fondazione riceverà in chiusura di censimento, la classifica definitiva verrà comunicata entro la metà di marzo 2021.