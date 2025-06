RIVOLI – Altea Green Power (AGP.MI, di seguito “AGP” o “la Società”), azienda attiva nello sviluppo di progetti e nella realizzazione di impianti di “green energy”, comunica di aver firmato un accordo per la vendita di un progetto fotovoltaico, attraverso una sua società di scopo partecipata al 100%, ad un importante Gruppo leader nel campo delle energie rinnovabili.

Il progetto fotovoltaico, situato nel Molise, è stato sviluppato interamente da Altea Green Power ed ha una potenza complessiva di 9.624 kW. Il valore della vendita è pari a circa € 1,3 milioni.

La vendita di questo impianto rappresenta un ulteriore passo significativo per la strategia di Altea Green Power e per il consolidamento della sua posizione nel mercato italiano, garantendo lo sviluppo di impianti di elevata qualità, la cui gestione sia affidata a player di comprovata esperienza nel settore delle energie rinnovabili.

Giovanni Di Pascale, Amministratore Delegato di Altea Green Power, ha così commentato: “Questa operazione conferma la capacità di Altea Green Power di generare progetti di valore nel settore delle rinnovabili e di attrarre partner industriali di caratura internazionale. La cessione del progetto ad un importante player internazionale rafforza il nostro ruolo come sviluppatori di riferimento nel mercato e testimonia l’efficacia del nostro approccio integrato, che combina competenza tecnica, rapidità esecutiva e visione industriale. Continueremo a sviluppare soluzioni sostenibili per contribuire in modo concreto alla transizione energetica”.