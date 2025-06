VINCHIATURO – Festa in Molise, dove il concorso del 10eLotto di giovedì 5 giugno 2025, come riporta Agipronews, ha regalato 50mila euro – colpo più alto di giornata – a Vinchiaturo, in provincia di Campobasso, grazie a un 6 ‘Doppio Oro’ in corso Umberto I. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 24 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 1,7 miliardi da inizio anno.