Federico Papini è un giocatore del Campobasso FC 2025/2026

CAMPOBASSO – Federico Papini è un nuovo giocatore del Campobasso FC. Difensore centrale, classe 1999, alto 185 cm, arriva con un contratto biennale e con le idee chiare: mettersi al servizio della squadra e difendere una maglia che conosce da dentro.

Fiorentino di nascita, ha il Molise nel sangue. “I miei nonni materni sono di Isernia, ho passato qui molte estati da bambino. Il Campobasso l’ho sempre seguito, lo vivevo da fuori, ma con trasporto. Oggi ho la possibilità di farlo indossandone la maglia. E per me è un orgoglio enorme”.

Papini è un difensore completo: gioca al centro della linea, ma può adattarsi anche sulle fasce. Fisicità, ordine, duttilità e testa: le sue caratteristiche tecniche si sono consolidate con il tempo, passo dopo passo, senza salti nel vuoto. Cresciuto nelle giovanili di Tuttocuoio, Empoli, Lucchese e Siena, ha trovato continuità alla Sangiovannese e si è poi confermato tra i professionisti con Lucchese, Crotone e Picerno.

Non ha mai cercato scorciatoie. Non è arrivato a Campobasso per caso. Ha scelto questo progetto per ciò che rappresenta: una squadra, una piazza, una fame collettiva di crescita e riscatto.

Il suo arrivo rafforza il reparto difensivo con un profilo esperto. Un innesto che unisce sostanza, spirito e motivazione.