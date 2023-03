118 Molise, riaperti i termini per l’affidamento del servizio

CAMPOBASSO – L’Azienda sanitaria regionale del Molise (Asrem) ha riaperto i termini per la partecipazione all’avviso di selezione per l’affidamento in convenzione alle organizzazioni di volontariato e alla Croce rossa del servizio di trasporto sanitario in emergenza-urgenza in forma continuativa.

Il provvedimento, “ritenuto che l’esiguo numero di istanze pervenute non consente di garantire la completa ed efficiente strutturazione del servizio e che quest’ultimo non possa essere affidato limitatamente alle postazioni per le quali sono giunte le candidature, dovendosi di contro garantire l’uniformità dell’erogazione nonché delle condizioni di affidamento su tutto il territorio regionale”.

Nei termini previsti dall’avviso sono pervenute all’Asrem 12 istanze di convenzionamento relative a 8 delle 16 postazioni che costituiscono la Rete territoriale 118.