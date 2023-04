118 senza medico di notte, Fanelli: “Gli appelli di Paglione e Saia vanno ascoltati”

AGNONE – “Il voto delle prossime regionali non può essere l’unica cosa che catalizza l’attenzione di chi governa la regione. I problemi del Molise sono gravissimi e in questi 5 anni non hanno fatto che aumentare e peggiorare. Gli appelli del sindaco di Agnone Daniele Saia e di Candido Paglione, primo cittadino di Capracotta, che chiedono che il loro territorio non venga privato della figura del medico del 118 vanno ascoltati”.

Così la capogruppo regionale del Pd Micaela Fanelli, sottolineando che le proteste di Saia e Paglione “rappresentano un grido di allarme a cui mi unisco con forza, perché l’Alto Molise si trova costretto a vivere una situazione di una gravità inaudita, mentre la politica di centrodestra resta impantanata in un teatrino indecoroso di dimissioni da commissario alla sanità annunciate in pompa magna e subito congelate. Il tutto mentre i problemi di questa terra si cristallizzano, non vedono soluzioni e l’unico interesse resta il voto di giugno. Non è certo questa la politica di cui ha bisogno il Molise!”.