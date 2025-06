Parco Nazionale del Matese, incontro del Circolo PD a Bojano

L’11 giugno a Bojano iniziativa del Circolo PD “Aldo Moro” e della Federazione PD Medio Molise, ospite il senatore Giuseppe Lumia

BOJANO – “L’istituzione del Parco Nazionale del Matese si configura come un’opportunità storica e senza precedenti per il Molise, un’iniziativa strategica volta a innescare un profondo processo di sviluppo sostenibile che coinvolge l’intera regione e, in particolare, arresti l’ulteriore spopolamento delle sue aree interne. Lungi dall’essere percepito come un mero vincolo, il Parco si propone come un catalizzatore di nuove prospettive, un vero e proprio laboratorio a cielo aperto. Siamo fermamente convinti che il successo di questa grande sfida dipenda dalla capacità di edificare un percorso condiviso, basato su una visione comune e chiara, che si discosti dalle “fake news” apparse in questi anni. A tal proposito, è fondamentale sottolineare che la gestione della fauna selvatica, con particolare riferimento agli ungulati, all’interno delle aree parco è normalmente condotta attraverso piani dedicati di abbattimento, garantendo così l’equilibrio ecologico e la sicurezza del territorio. – si legge nella nota del PD – Il Partito Democratico desidera evidenziare con forza come questa infrastruttura verde abbia il potenziale per generare benefici tangibili e duraturi per l’economia molisana. Per questo motivo, si impegna attivamente ad aprire spazi di confronto e dialogo costanti con la popolazione, coinvolgendo attivamente i giovani e le diverse professioni, sia quelle tradizionali sia quelle emergenti”.

“Vogliamo ascoltare idee, raccogliere proposte concrete e co-progettare le strategie che permetteranno al Parco Nazionale del Matese di diventare un modello esemplare di sviluppo territoriale” afferma Lucia Amatuzio, vice segretaria del Circolo PD “Aldo Moro” di Bojano.

Concretizzando questo impegno, il Partito Democratico organizza un momento di confronto che si terrà l’11 giugno a Bojano, presso Palazzo Colagrossi, a partire dalle ore 17:30. L’evento vedrà la partecipazione di figure istituzionali e esperti del settore, che interverranno per portare i loro saluti, illustrare aspetti chiave e concludere la discussione.

Un vasto e qualificato parterre a cui chiedere a chi ha già esperienza maturata in tanti anni, le soluzioni adoperate nei parchi esistenti per limitare la proliferazione dei cinghiali e con quali risultati, ma anche come si può incrementare il reddito delle imprese e per i fabbricati, ovvero come il Parco possa fornire ritorni positivi non solo per la salvaguardia ambientale, ma soprattutto per l’economia e lo sviluppo, in un’area le cui condizioni di rilancio produttivo e occupazionale sono scarse e le occasioni del passato si sono sprecate.

Peri saluti istituzionali interverranno Carmine Ruscetta (Sindaco di Bojano), Lucia Amatuzio (vice segretaria del Circolo Pd «Aldo Moro» di Bojano), Salvatore Tronca (Segretario Pd della Federazione Medio Molise) e Ovidio Bontempo (Segretario Regionale Pd Molise). Gli interventi illustrativi saranno affidati ad Alessandro Aceto (Servizio Legale PNALM), Andrea De Marco (Presidente di Legambiente Molise), Giuseppe Marzano (ex Presidente del Parco del Circeo), Pietro Antelmi (Presidente Oasi WWF Silentum) e Gianni Marro (Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Bojano).

Il dibattito sarà moderato da Micaela Fanelli, Capogruppo Pd nel Consiglio Regionale del Molise, mentre le conclusioni saranno curate dal Senatore Pd Giuseppe Lumia. L’incontro sarà arricchito da testimonianze degli operatori e un momento dedicato agli interventi aperti al pubblico, per garantire una partecipazione attiva e inclusiva e ascoltare direttamente la voce del territorio.

“Il futuro del Molise è saldamente nelle nostre mani, e la creazione del Parco del Matese rappresenta l’opportunità unica per plasmarlo insieme, valorizzando le nostre radici più profonde e guardando con fiducia alle sfide che ci attendono. In programma nuovi appuntamenti e iniziative dedicate al confronto e alla costruzione partecipata del futuro del nostro Parco e del nostro Molise” si legge in conclusione nella nota del Partito Democratico.