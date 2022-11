14° Fiera Ecomondo: la delegazione SEA Spa traccia un bilancio

RIMINI – Con il 41% di presenze in più nell’edizione 2022, Ecomondo si conferma l’appuntamento di maggior successo in Europa sul tema dell’economia circolare: oltre 1400 espositori, delegazioni provenienti da oltre 90 Paesi e 160 eventi istituzionali organizzati. Una fiera che traccia il solco dell’innovazione e che rimarca la centralità dei cittadini nei processi.

Nel comparto rifiuti, in un clima di importanti interventi di regolamentazione del settore e di opportunità offerte dal Pnrr, il tema caldo è stato il fabbisogno impiantistico, la centralità dei servizi per i cittadini e il ruolo che essi stessi devono assolvere nel sistema. Temi e argomenti affrontati in svariati appuntamenti formativi dedicati, che hanno fornito anche un’occasione unica per SEA Spa.

Spiega l’Amministratore Unico di SEA Spa, Stefania Tomaro, a margine dell’esperienza riminese: “Le decine di incontri di formazione svolti dai migliori esperti del settore ci indicano che la strada intrapresa è corretta. Il modello di raccolta porta a porta, rappresenta la migliore delle strategie di coinvolgimento dei cittadini che, ad oggi, garantisce i risultati finali di incremento di raccolta differenziata”.

“Sul piano amministrativo le novità introdotte da Arera (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) obbligano le aziende a tutelare scelte tese a garantire: informatizzazione dei processi e progressiva implementazione della qualità dei servizi agli utenti – continua Stefania Tomaro. Una sfida e un impegno che accomuna l’intero settore e che mette al centro i cittadini, offrendo loro migliori strumenti di contatto e operativi e generando maggiore consapevolezza e responsabilità collettiva”.

Continua l’Amministratore unico Stefania Tomaro: “La qualità dei servizi non può prescindere dalla qualità dei comportamenti assunti dagli utenti e dall’adeguato sviluppo di competenze tecniche, amministrative e di processo che si richiedono ad Enti e Gestori: il modello è virtuoso se il sistema è virtuoso. Ora più che mai, in un contesto economico senza precedenti, con tassi inflattivi in aumento, occorre adottare un ‘cambio di paradigma’: la riduzione dei costi del servizio inizia dai comportamenti dei singoli e dalla capacità di Enti e Gestore di fornire risposte integrate anche con la tecnologia disponibile”.

Per Simone Cretella, assessore all’Ambiente del Comune di Campobasso, “Ecomondo è una vera e propria bussola sui temi della sostenibilità, non solo sotto il profilo normativo e amministrativo, ma anche per le soluzioni tecniche e i modelli innovativi. L’esperienza è stata senza dubbio utile per confermare che la strada intrapresa in questi mesi con l’estensione della raccolta differenziata è da portare a compimento, continuando a operare scelte e a fornire tutti gli strumenti efficaci e utili ai cittadini per una raccolta differenziata di qualità. E poi, rimane la necessità di favorire uno scatto culturale per garantire alle persone maggiore consapevolezza sul loro ruolo”.