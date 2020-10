18esimo anniversario sisma San Giuliano, Cotugno: “Un dramma che rimarrà per sempre nei nostri cuori”

CAMPOBASSO – “18 anni da quella tragedia immane che portò via per sempre un’intera generazione di ragazzi e che colpì per sempre le coscienze di tutti. Non importa il tempo che passa, non importa che la vita va avanti senza fermarsi… Il dramma di San Giuliano di Puglia, la morte di 27 bambini e della loro maestra, rimarrà per sempre nei nostri cuori!”.

E’ quanto afferma il vice presidente della Regione Molise, Vincenzo Cotugno, nel 18esimo anniversario del sisma di San Giuliano di Puglia, dove morirono 27 bimbi con la propria maestra.