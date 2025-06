VENAFRO – Si avvicina a grandi passi il momento del via alla 23esima edizione del Trofeo San Nicandro, la prova di 10 km inserita nel calendario nazionale Fidal. La gara è ormai l’evento centrale della stagione molisana, richiamando ogni anno grandi nomi nono solo dell’atletica italiana ma anche dall’estero. La manifestazione gode del Patrocinio del Comune di Venafro, della Regione Molise Assessorato allo Sport, del Coni Molise, di Sport e Salute e del Comitato Regionale Fidal. Si tratta di un evento che ha sempre voluto coniugare l’atletica di altissimo profilo alla promozione e all’aspetto sociale, coinvolgendo le scuole del comprensorio A.Giordano.

Martedì la manifestazione sarà presentata ufficialmente all’interno della bellissima Palazzina Liberty di Venafro, alla presenza dei Sindaco Alfredo Ricci, del Consigliere con delega allo Sport Dario Ottaviano, del Presidente del Coni Molise Benito Suliani, del Consigliere Nazionale Coni On.Elisabetta Lancellotta, del Presidente di Sport e Salute Angelo Campofredano, di quello della Fidal Molise Agostino Caputo. Presente anche il Presidente della Fondazione Neuromed Mario Pietracupa, il Dirigente Scolastico dell’Istituto Giordano Marcellino D’Ambrosa e il Direttore della Pastorale del Turismo e Sport per la Conferenza Episcopale Abruzzo e Molise Mario Ialenti. A fare gli onori di casa il Presidente dell’Atletica Venafro Massimiliano Terracciano.

Il programma che verrà presentato alla stampa è particolarmente ricco e la corsa agonistica sui 10 km sarà il culmine di una settimana davvero speciale, che ha già avuto un corposo antipasto con il convegno condotto dalla Fondazione Neuromed sul connubio tra sport e salute svoltosi la scorsa settimana. Alla domenica, prima dei campioni saranno in gara i ragazzi delle scuole per il Trofeo A.Giordano, giunto alla sua terza edizione. Inoltre è previsto un trekking urbano nel centro storico della città che al sabato di vigilia consentirà di conoscere e apprezzare le bellezze architettoniche di Venafro e la sua tradizione locale.

Alle 18:30 il via alla sfida sui 10 km da Corso Campano, per affrontare un circuito cittadino di 3,3 km da coprire per tre volte che consentirà alla popolazione di assistere più volte al passaggio dei campioni e appassionarsi alla gara. Lo scorso anno la corsa, valida quale sesta prova del circuito Corrimolise 2025 Intersport ha fatto registrare i successi del burundiano Jean Marie Vianney Niyomukiza in 31’05” e della sua connazionale Elvanie Nimbona in 35’15”.

Le iscrizioni sono ancora aperte al costo di 10 euro provvedendo entro le ore 20:00 del 12 giugno, per i ritardatari c’è la possibilità di aderire anche il giorno di gara a 15 euro di spesa. Premiazioni molto ricche e articolate: sono infatti previsti riconoscimenti per i primi 5 assoluti e di categoria ma anche un premio per i primi classificati di una società campana per il Memorial Marco Cascone e ai primi provenienti direttamente da Venafro per il Memorial Armando D’Aguanno, atleta portacolori dell’Atletica Venafro scomparso prematuramente. Un riconoscimento andrà anche alle prime 5 società con R/S, e la prima conquisterà l’ambito trofeo Primo Piano Molise.

Ora non resta che vivere questi ultimi trepidi giorni di attesa per vedere come si andrà componendo il cast dei partecipanti pronti a dare grande spettacolo.

Per informazioni: Atletica Venafro, www.atleticavenafro.com, info@atleticavenafro.com