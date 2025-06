Isernia, sospensione flusso idrico il 28 giugno 2025

ISERNIA – La società Grim Scarl informa gli utenti del Comune di Isernia che, per lavori previsti dal progetto PNRR “Digitalizzazione e monitoraggio delle reti di distribuzione idrica ATO Unica Molise” lungo la condotta di Via della Conocchia, si potranno verificare possibili interruzioni o riduzioni di pressione del flusso idrico nelle zone di Contrada Conocchia, Contrada Colle Vavuso, Contrada Coppolicchio e Contrada Colle Pagano.

Le interruzioni o le riduzioni di pressione potranno verificarsi dalle ore 10:30 della data odierna e fino a termine delle operazioni, previste per il primo pomeriggio di oggi. Pertanto, si invitano i gentili utenti residenti nelle zone suddette ad assumere tutti i necessari provvedimenti al fine di sopperire alla mancanza d’acqua durante le ore di sospensione.

Eventuali modifiche agli orari indicati saranno comunicate tempestivamente mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Grim Scarl ed a mezzo stampa. In ogni caso, per qualsiasi tipo di dubbio o necessità, si invita a contattarci al numero 0874 1919702 (h24 – 7 giorni su 7). Grim Scarl è a disposizione dell’utenza per qualsiasi tipo di informazione o chiarimento.