CAMPOBASSO – “Quest’anno una ricorrenza particolare che ci ricorda quanto siano importanti i valori della libertà, della pace e della democrazia”.

Lo afferma sui social, in occasione della festa della Liberazione, il vice presidente della Regione Molise Vincenzo Cotugno (foto), che poi posta anche l’hashtag #stopwar per ribadire il suo no convinto alla guerra in Ucraina.