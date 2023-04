25 aprile, Roberti: “Ripudiare la guerra, mettere fuori il rancore”

TERMOLI – “Bisogna ripudiare la guerra, è soltanto sofferenza. Se si guarda in quei luoghi dove oggi c’è il conflitto, dove c’è tanta disperazione, tanta rabbia, tanta frustrazione, apprezziamo appieno questa libertà che abbiamo ottenuto sul sacrificio e sul sangue di tanti ragazzi, di tanti giovani e sulle lacrime di tante mamme che hanno pianto i loro figli. Oggi è la festa della libertà e, a maggior ragione, dobbiamo capire che bisogna ripudiare la guerra”.

Così, oggi, il Presidente della Provincia di Campobasso e sindaco di Termoli, Francesco Roberti, in Piazza Monumento, dove ha deposto una corona di alloro al monumento di Piazza Vittorio Veneto. “Oggi è la festa per cui noi cittadini italiani dobbiamo festeggiare in armonia – prosegue Roberti – in pace e, soprattutto, con unità perché è la festa della libertà e la libertà si difende in ogni maniera. Dobbiamo onorare i tanti caduti che, grazie al loro sacrificio, hanno garantito questa libertà. Questa democrazia va difesa, ci vuole unità che mette da parte ogni rancore. Oggi è la festa di tutti quanti noi”.