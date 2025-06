Controlli stradali e prevenzione furti a Campomarino e Larino

TERMOLI – Le Compagnie Carabinieri di Termoli (CB) e Larino (CB), guidate rispettivamente dal Tenente Colonnello Alessandro Vergine e dal Maggiore Christian Cosma Damiano Petruzzella, hanno effettuato ciascuna 2 servizi coordinati di controllo del territorio a largo raggio, opportunamente predisposti e finalizzati in particolare a svolgere mirati controlli alla circolazione stradale nonché a prevenire e reprimere i reati contro il patrimonio (cc.dd. “reati predatori”).

Nel corso di dette attività di servizio, svolte in orari serali e notturni anche mediante l’istituzione di numerosi posti di controllo lungo le arterie di accesso ai principali Comuni del basso Molise, sono stati complessivamente controllati 147 veicoli, identificate 188 persone, effettuate 9 perquisizioni d’iniziativa (di cui 2 domiciliari, 3 veicolari e 4 personali), controllati 18 esercizi pubblici e 26 soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale.

Nell’ambito del predetto contesto operativo, sono inoltre stati denunciato in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria 3 soggetti per reati vari e segnalata amministrativamente alla Prefettura di Campobasso 1 persona quale assuntrice di sostanze stupefacenti, poiché trovata in possesso di gr. 1,33 di Hashish.

In particolare a Campomarino (CB), in 2 diverse circostanze, i militari del N.O.R. Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Termoli (CB) hanno deferito in stato di libertà un censurato 18enne foggiano ai sensi dell’art. 650 c.p., per inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità, poiché sorpreso a violare le prescrizioni impostegli dall’obbligo di dimora nel Comune di residenza, nonché un censurato 29enne di origine nordafricana, ai sensi degli artt. 116, 186 e 187 C.d.S. per guida senza patente poiché mai conseguita e rifiuto di sottoporsi ad accertamenti sullo stato di alterazione psicofisica da assunzione di alcool e/o stupefacenti.

Nell’occasione quest’ultimo veniva altresì sanzionato amministrativamente con 2 verbali dell’importo complessivo di 1.044 euro, per violazione degli artt. 80 e 193 C.d.S, in qualità di conducente di veicolo privo di revisione e di copertura assicurativa obbligatoria. A Larino (CB), inoltre, i militari del N.O.R. Sezione Radiomobile della locale Compagnia Carabinieri hanno denunciato in stato di libertà un 49enne della provincia di Campobasso, ai sensi dell’art. 186 C.d.S., poiché sorpreso alla guida di un’autovettura in palese stato di alterazione psicofisica da abuso di sostanze alcoliche, con tasso alcolemico nel sangue superiore a 1,5 gr/l.

Dette attività di controllo del territorio proseguiranno anche nell’immeditato futuro, in particolare lungo la fascia costiera del basso Molise, al fine di prevenire e reprimere nel modo più capillare ed efficace possibile ogni genere di condotta illecita, contrastando anche le incursioni criminali provenienti principalmente dalla limitrofa Puglia e finalizzate alla commissione delle più disparate tipologie di reato.