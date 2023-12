CAMPOBASSO – Nell’ambito delle commemorazioni per il 50° anniversario dell’eroico sacrificio del Finanziere “Medaglia d’Oro al Valor Militare” Antonio Zara, lunedì 18 dicembre Poste Italiane attiverà a Campobasso e San Felice del Molise due servizi filatelici temporanei con bollo speciale con la dicitura «50° anniversario eroico sacrificio finanziere M.O.V.M. Antonio Zara», richiesti dal Comando Regionale Molise della Guardia di Finanza.

Nello stesso giorno, sarà possibile timbrare con il bollo speciale le corrispondenze presentate allo stand di Poste Italiane, allestito dalle ore 10.00 alle ore 13.00 presso la sede comunale di via Pescara a San Felice del Molise e dalle 16.30 alle 19.00 presso il Palazzo ex GIL in via Milano a Campobasso.

Eventuali commissioni filateliche potranno essere inoltrate a: Poste Italiane S.p.A. / U.P. Campobasso Centro / Sportello filatelico Via F. Pietrunto, 4 – 86100 Campobasso e Poste Italiane S.p.A. / U.P. Termoli / Sportello filatelico Corso Mario Milano, 27 – 86039 Termoli (CB).

Per qualsiasi informazione o curiosità sugli annulli e sul tutto il mondo della filatelia è possibile visitare il sito https://filatelia.poste.it/index.html.