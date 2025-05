Il Giuseppe Moffa Trio alla rassegna “La Buona Stella 2025”

CHIETI – La rassegna “La Buona Stella 2025” promossa da CuntaTerra si appresta a chiudersi in bellezza con un evento musicale scoppiettante. Domenica 25 maggio alle ore 18 è atteso il Giuseppe Moffa Trio. Giuseppe “Spedino” Moffa è un poliedrico musicista molisano, compositore, cantautore, chitarrista e zampognaro. Sarà in concerto a CuntaTerra con Antonello Iannotta e Lorenzo Mastrogiuseppe, un trio inedito che propone un repertorio musicale di ibridazione creativa tra canzoni della tradizione popolare molisana, brani originali e composizioni per zampogna.

“Sono davvero entusiasta di presentare il mio progetto a CuntaTerra, a cui mi lega una bella amicizia basata sulla condivisione di idee e valori per la promozione della cultura dei territori. – racconta Moffa – Sono molisano ma sento molto forte il legame tra il Molise e l’Abruzzo, che considero la mia seconda casa. Le due regioni sono profondamente legate dal punto di vista culturale ed etno musicale e questa unione si esprime nelle sonorità, negli strumenti, nei testi del repertorio musicale di tradizione orale”.

Repertorio che negli arrangiamenti di Giuseppe Moffa si trasforma, dando vita a un lavoro di riproposta inedito e senza tempo in cui i virtuosismi tra canto, chitarre e zampogna, rendono onore alla tradizione pur restando fermamente connessi a sonorità innovative e contemporanee. “La Buona Stella” edizione 2025: sette incontri come le sette punte della stella che illumina la sede di CuntaTerra a Brecciarola di Chieti, con questo ultimo appuntamento si chiude con un bilancio più che positivo.

“Siamo davvero orgogliosi del risultato della nostra rassegna culturale – afferma il direttore artistico di CuntaTerra, Marcello Sacerdote – Un’edizione davvero sorprendente in termini di qualità e varietà degli eventi proposti, con chicche artistiche davvero preziose. La risposta del pubblico è stata sempre molto positiva, in termini di partecipazione numerica e soprattutto emotiva. Abbiamo messo in circolo tante belle energie che raccogliamo con entusiasmo e con cui ci carichiamo per continuare il nostro impegno di portare bellezza e positività nel territorio e con cui ci apprestiamo a chiudere la rassegna in gran bellezza. Vi aspettiamo tutti a CuntaTerra domenica 25 maggio alle 18 per il concerto di Giuseppe Moffa Trio”.

L’EVENTO SI TERRÀ PRESSO CUNTATERRA

Via Sangro 9 – Brecciarola di Chieti, CH

▶︎ INGRESSO € 12 (riservato ai soci Arci)

▶︎ POSTI LIMITATI – E’ NECESSARIA LA PRENOTAZIONE

▶︎ PER INFO E PRENOTAZIONI:

340 6152344 – 379 2219937 | info@cuntaterra.it