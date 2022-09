A Casacalenda gli studenti del corso in Scienze della Gastronomia – Università di Padova

CASACALENDA – Sono arrivati ieri a Casacalenda gli studenti del Corso di studio in Scienze della Gastronomia – Dipartimento Dafnae – Università di Padova per il Summer Camp: un progetto che da anni porta i giovani allievi a contatto diretto con aziende agricole e produttori enogastronomici in specifiche regioni italiane.

Quest’anno è stato scelto il Molise. Fino al 16 settembre gli studenti saranno ospiti presso il Convento Sant’Onofrio ed avranno importanti occasioni d’incontro con l’Università degli studi del Molise ma anche con alcuni degli imprenditori agricoli e le imprese del paese e del territorio regionale.

La ‘sindaka’ Sabrina Lallitto parla di “una nuova occasione di confronto tra giovani e territorio, per la valorizzazione e la diffusione delle nostre specialità”. Per chi volesse, domani pomeriggio sarà possibile partecipare, presso la sala ‘il filo di Achille Pace’ alle ore 15, al Seminario con l’Università degli studi del Molise sugli itinerari alimentari del Molise: un’occasione per saperne qualcosa in più sulla nostra terra.