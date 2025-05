Presentazione del festival Mo.Li.Se. – Mondi Libri Segni 2025

CAMPOBASSO – Venerdì 23 maggio alle ore 10:30, alla conferenza stampa di presentazione della prima edizione di Mo.Li.Se. – Mondi Libri Segni, festival ideato e organizzato da Risguardi ETS in collaborazione con Telos Edizioni dedicato al libro e all’illustrazione per bambini e bambine, ragazzi e ragazze, che si svolgerà a Campobasso dal 6 all’8 giugno 2025.

Durante la conferenza stampa saranno presentati tutti gli ospiti, i luoghi e il programma completo della manifestazione, che include mostre, laboratori artistici, workshop per famiglie, reading, firmacopie, incontri con autori e illustratori, passeggiate letterarie, spettacoli e attività pensate per tutte le età.

Interverranno alla conferenza stampa:

– Ilaria Gallace, direttrice artistica del festival e libraia di Risguardi

– Luana Astore, fondatrice ed editrice di Telos Edizioni

– Maria Luisa Forte, sindaco di Campobasso

– Bibiana Chierchia, assessore alle Politiche sociali

– Antonella Presutti, presidente della Fondazione Molise Cultura.

Mo.Li.Se. – Mondi Libri Segni è un appuntamento importante per la cultura e l’editoria in Molise: il primo festival della regione dedicato interamente alla letteratura illustrata per l’infanzia e l’adolescenza, con un programma diffuso e multidisciplinare che mette al centro la lettura come esperienza trasformativa, accessibile e condivisa.

Il manifesto e il logo del festival sono firmati da Giovanni Colaneri, rinomato illustratore molisano e Children’s Laureate italiano 2025, che sarà anche protagonista di una mostra personale all’interno del festival. L’identità sarà il filo conduttore di questa prima edizione. Un tema profondo e necessario, che attraversa le storie e si riflette nei percorsi di crescita.

L’identità è un viaggio: si costruisce nel tempo, si plasma nei legami, si riconosce negli sguardi degli altri. Il festival nasce come un progetto diffuso che toccherà ogni anno i paesi della regione che ne faranno richiesta. Per il 2025 sarà Ripalimosani il primo centro ad ospitare Mo.Li.Se. il 19 e 20 luglio. Seguirà Pietracatella in settembre.

Nei paesi la tappa vedrà il contributo anche delle amministrazioni comunali. Mo.Li.Se. – Mondi Libri Segni è stato anticipato da “Aspettando il Festival”, un ciclo di seminari formativi per studenti universitari, docenti e operatori del settore, realizzato in collaborazione con l’Università degli Studi del Molise e curato da Luana Astore, che ha inaugurato il 27 marzo 2025 e che si concluderà mercoledì 4 giugno. Tra le tematiche affrontate: la storia e la diffusione della letteratura per l’infanzia, l’accessibilità e l’inclusione nei libri per ragazzi, la progettazione editoriale, la poesia nei libri per bambini.

I relatori sono nomi di riferimento nel settore della letteratura per l’infanzia e l’adolescenza quali Roberta Favia, Emanuele Ortu, Teresa Porcella, Luana Astore, Rossella Andreassi, Valeria Viola, Prof. Alberto Barausse, Prof.ssa Chiara Lepri (per info e iscrizioni: molisefestival@gmail.com, Luana Astore: 3382815790).

Mo.Li.Se. – Mondi Libri Segni è ideato e organizzato da Risguardi ETS in collaborazione con Telos Edizioni. Il festival ha il contributo e il patrocinio di: Comune di Campobasso, Fondazione Banco di Napoli, Università degli studi del Molise, Fondazione Molise Cultura. Main sponsor: Dimensione. Sponsor: Lega coop Molise, Reale Mutua Assicurazioni, Coriolis e Mail Boxes etc. Main partner: Simposio Ripa, Act- arti cinema teatro, Inflazione Caotica (responsabile del gruppo di volontari), Nati per leggere Molise, Bibliomediateca comunale di Campobasso.

Partner culturali: Associazione Scioglilibro, Mamma Lingua, Legambiente Molise, Consulta femminile del Comune di Campobasso, Nidò micronido musicale, ordine dei giornalisti del Molise, centro studi cooperativo molisano, osservatorio repressione, ULI – Unione Lettori Italiani, Just mo’ cooperativa culturale. Con il patrocinio morale di SIAE e UNICEF. Festival amici di Mo.Li.Se: Lettera 423 di Isernia, LibrOrchestra, Molise Cinema, Book festival di Foggia.

Radio ufficiale del Festival Mo.Li.Se: Disisradio. Colonna sonora a cura di radio altriSuoni e Idb reWorKs. In occasione della Bologna Children’s Book Fair (31 marzo-3 aprile 2025), è stata lanciata la campagna di crowdfunding per sostenere il festival, sulla piattaforma Produzioni dal Basso: Sostieni Mo.Li.Se. – Mondi Libri Segni. Chi crede nella forza della lettura può contribuire concretamente alla realizzazione di questa prima edizione, aiutando a costruire un evento culturale diffuso e partecipato.