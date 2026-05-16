A Casacalenda il laboratorio di Jamme Bbelle sulle tecniche della comicità

CASACALENDA – A Casacalenda è in corso, dal 15 al 17 maggio, il laboratorio teatrale “Il comico… in scena” condotto da Davide Dal Fiume. Il percorso formativo, dedicato al teatro comico e alle tecniche della comicità in scena, propone esercizi sulla voce, il linguaggio del corpo, i tempi comici, l’interazione con il pubblico e la costruzione dei personaggi.

L’iniziativa rientra nel programma di Jamme Bbelle, il noto festival di teatro popolare organizzato dalla UILT Molise e giunto quest’anno alla sua quarta edizione. Stagione iniziata lo scorso gennaio e che si concluderà domani alle 18 a Termoli (auditorium di Difesa Grande), con lo spettacolo “La rosa gialla” della compagnia InCerchio.

“Quest’anno il festival – commenta il presidente UILT Nicolangelo Licursi – si chiude dunque con due appuntamenti di assoluta qualità, in linea con una stagione che ha saputo darci tante soddisfazioni, in primis l’affetto e la presenza di un pubblico sempre più appassionato e numeroso. Ringrazio le compagnie che hanno partecipato e tutto lo staff del festival che, con impegno e costanza, ha trasformato questo esperimento in una manifestazione ormai quasi storica e di successo. Il Molise del teatro – conclude – è vivo e non si arrende, siamo già a lavoro per Jamme Bbelle 5 e per una prossima edizione ricca di spettacoli e divertimento”.