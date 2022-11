A Casacalenda il seminario ‘Paese Mio. Il Molise gira’

CASACALENDA – Al teatro di Casacalenda secondo giorno del seminario di formazione ‘Paese Mio. Il Molise gira’ per i docenti delle scuole di Casacalenda, Larino e Santa Croce di Magliano, organizzato dall’Associazione MoliseCinema per fornire ai partecipanti elementi di storia e tecnica del cinema e sviluppare competenze audiovisive attraverso laboratori. Ospiti e relatori speciali delle due giornate sono stati Raffaele Rivieccio e Alessandro Piva. La sindaca di Casacalenda, Sabrina Lallitto, è stata invitata a salutare ufficialmente gli insegnanti partecipanti al progetto.

“Nutro profondo rispetto per i docenti – dichiara la ‘sindaka’ – perché a loro è affidata la formazione delle generazioni del futuro. Sono loro che hanno l’onere di comprendere le attitudini, le passioni e i desideri degli allievi e indirizzarli verso la realizzazione della loro personalità, umana e culturale. Un lavoro fondamentale perché dalla formazione dipende la ricchezza di un Paese. Gli adulti del domani saranno cittadini più consapevoli, emancipati e più felici se riusciranno ed esprimere al meglio la propria personalità e il loro ingegno. Siano premiati progetti come questo! Sempre! Perché danno l’occasione di sperimentare e di educare alle nuove professioni, una potenziale risorsa anche per i nostri territori che hanno investito e investono nella cultura… in questo caso, quella cinematografica”.