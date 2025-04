A Castelmauro il primo EcoEvent cinematografico Plastic Free

CASTELMAURO – Il Teatro Comunale di Castelmauro, in provincia di Campobasso, ha ospitato la finale del “50 Ore Contest Cinematografico”, trasformando una serata dedicata all’arte e alla creatività in un modello virtuoso di sostenibilità ambientale. È stato infatti il primo EcoEvent Plastic Free in ambito cinematografico, un traguardo importante che unisce cultura e attenzione per l’ambiente.

La manifestazione ha visto la partecipazione di troupe provenienti da tutto il Paese, offrendo loro non solo un’occasione per confrontarsi sul piano artistico, ma anche per conoscere da vicino un Molise sempre più attento alla tutela del proprio territorio. A condurre la serata un ospite d’eccezione: Tinto (Nicola Prudente), volto noto della televisione e conduttore di Radio2, che ha portato sul palco entusiasmo e leggerezza.

La certificazione come EcoEvent Plastic Free è stata possibile grazie all’impegno dell’organizzazione, che ha adottato una serie di misure concrete per ridurre l’impatto ambientale della serata. Tra queste l’utilizzo esclusivo di bicchieri in vetro o carta, niente bottiglie in plastica monouso, assenza di palloncini, differenziata potenziata all’interno della struttura, creazione di apposite smoking area esterne per evitare dispersioni di mozziconi.

Un evento che ha dimostrato come sia possibile coniugare bellezza, arte e responsabilità ambientale, con un pubblico attento e partecipe. I primi 50 spettatori accreditati hanno avuto anche la possibilità di votare il proprio cortometraggio preferito, rendendo l’esperienza ancora più coinvolgente.

“Sono orgoglioso di aver portato la certificazione Plastic Free nel mondo del cinema indipendente – ha dichiarato Giuseppe Fabbiano, referente regionale Molise di Plastic Free –. È un passo importante che lancia un messaggio chiaro: si può fare spettacolo senza inquinare, e anzi si può usare la cultura per educare al rispetto dell’ambiente”.

Il successo della serata e l’interesse suscitato tra i partecipanti rappresentano un incoraggiante punto di partenza per una nuova stagione di eventi sostenibili anche nel panorama cinematografico. A Castelmauro, la creatività ha incontrato l’ecologia, e il risultato è stato applaudito da tutti.