“A Taste of Italy” con Nisha Catona a Campobasso [FOTO]

CAMPOBASSO – “A Taste of Italy”, la serie televisiva a sfondo culinario prodotta dalla Wilson Worldwide per il canale televisivo britannico ‘Channel 4’, ha fatto tappa per ben due giorni a Campobasso per realizzare, nel capoluogo di regione, una delle 10 puntate dedicate dall’emittente britannica ad altrettante città italiane e che ha come protagonista Nisha Catona, nota star chef e ristoratrice inglese, alle prese con un viaggio alla scoperta di piatti e sapori tipicamente italiani.

La maggior parte delle riprese della puntata dedicata a Campobasso, che verrà trasmessa su “Channel 4” tra gennaio e febbraio del 2021 e successivamente su Discovery Channel, si sono svolte nel centro storico e presso alcuni ristoranti locali per poi concludersi a Piazzetta Palombo, dove Nisha Catona ha tenuto un cooking show durante il quale ha proposta la sua rivisitazione di piatti tipici della tradizione culinaria locale.

Presenti a Piazzetta Palombo per il momento clou della degustazione finale, anche il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, e l’assessore alle Attività Produttive, Paola Felice, che hanno potuto apprezzare un’interpretazione tutta personale da parte della chef, della famosa pampanella.

“Sia io che i miei colleghi di Londra siamo davvero entusiasti di poter dedicare uno dei nostri episodi a una città con una storia e una cultura così affascinante quanto sottovalutata, – ha detto Alice Daziano, Location Manager del programma, parlando dell’esperienza fatta a Campobasso – e ci teniamo a ringraziare personalmente il Sindaco Gravina, l’Assessore Paola Felice e l’intero team di Molise Turismo per la calorosissima accoglienza ricevuta durante la nostra permanenza nella vostra città”.