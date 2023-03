Aast oggi a Bari per l’incontro finale dell’Interreg: ecco come è andata

BARI – L’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo, partner del Progetto Transfrontaliero Adriatico “Efintis” Italia, Albania e Montenegro, ha partecipato oggi a Bari all’incontro finale dell’Interreg. Ad aprire i lavori con l’accoglienza dei partecipanti al meeting, Ugo Patroni Griffi Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale che ha organizzato l’incontro.

“Con il progetto Efintis non abbiamo solamente rafforzato i rapporti con gli enti ed autorità coinvolte in quanto partner ma soprattutto focalizzato l’attenzione sulle sfide e le opportunità di sviluppo future nel settore dei Trasporti e della Mobilità Transfrontaliera. Attività in cui il nostro Ente è particolarmente attivo” le dichiarazioni di Patroni Griffi.

Approvato dall’autorità di gestione dell’Interreg, Programma comunitario europeo che favorisce la coesione e lo sviluppo integrato delle zone transfrontaliere, Efintis punta a potenziare i rapporti tra i porti dell’Adriatico: Termoli, Bari, Bar e Durazzo attraverso collegamenti internazionali sostenibili, a sviluppare flussi turistici e informatici, a incentivare i rapporti tra la realtà locale e la Puglia, l’Albania ed il Montenegro.

L’obiettivo primario: aumentare l’efficienza dei flussi di trasporto intermodale attraverso l’aggiornamento dei sistemi informativi gestionali degli attori coinvolti e il miglioramento delle connessioni Ict tra le diverse modalità di trasporto per passeggeri e merci (trasporto marittimo, stradale e ferroviario).

Il Progetto Transfrontaliero “Enhancing Efficiency of the Intermodal Transport flows by Improved ict System” (Efintis) è stato finanziato nell’ambito del programma Interreg Cbc Italia – Albania – Montenegro 2014 / 2020.

A presentare l’azione pilota dell’Azienda Autonomia di Soggiorno e Turismo, l’Ingegnere Matteo Apollonio in rappresentanza della Dba Groups, società che si è occupata di sviluppare in concreto le attività inerenti il “project pilot” assegnato all’Ente molisano. Hanno partecipato, sempre per l’Aast, le dottoresse Angela Zeffiro e Laura Sterlacci.

Nel corso del meeting odierno, ognuno dei 5 partner coinvolti: Porto di Bar (capofila e coordinare del progetto), Autorità Portuale di Durazzo, l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale e l’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo, ha avuto modo di presentare le proprie azioni e gli obiettivi raggiunti.