Finali nazionali under 19 maschili, entusiasmo e curiosità alla presentazione

TERMOLI – La Torretta Belvedere del Borgo Antico di Termoli, sede dell’Assessorato al Turismo, Cultura e Sport del Comune adriatico, è stata la sede della conferenza stampa delle finali nazionali under 19 maschili di pallavolo che si svolgeranno a Termoli, Montenero di Bisaccia e Larino da lunedì sino a domenica 18 maggio. Al tavolo, assieme al presidente della Federvolley Molise Gennaro Niro, anche il vicesindaco di Termoli, nonché assessore allo sport Michele Barile, il vicesindaco di Montenero di Bisaccia Claudio Spinozzi, il coordinatore regionale di Sport e Salute Angelo Campofredano e la presidente del Cip Molise Donatella Perrella.

Aprendo i lavori, il vertice del movimento pallavolistico territoriale ha ricordato come «un evento del genere crea entusiasmo, passione e voglia». Lo ha fatto portando anche un esempio strettamente molisano con la presenza di «un numero di tesserati duplicato rispetto al passato grazie alla promozione e alla tanta attività che si fa sul territorio». Barile, in rappresentanza del centro adriatico, si è detto «felice che questo evento venga ospitato qui e ringrazio la Fipav Molise per l’opportunità. Sarà un motivo di crescita per tutti coloro che sono appassionati di questo sport. Non si può non sottolineare il flusso turistico dietro questo evento, che permetterà di promuovere, oltre al volley, anche le bellezze di questa città. Personalmente un ringraziamento particolare va a Gennaro Niro ed alla Fipav Molise per quanto di buono si sta facendo nel movimento regionale».

Il vicesindaco di Montenero di Bisaccia Spinozzi si è detto grato «per la promozione di questa iniziativa sul nostro territorio. Quest’anno è particolare per la nostra cittadina, perché si è ricostituita una società pallavolistica da pochi anni e questa manifestazione rappresenta la ciliegina sulla torta».

Montenero, del resto, è una piazza storica per la pallavolo molisana e questo – ha aggiunto – è «un movimento che ha ripreso non solo a camminar, ma a correre. Abbiamo sposato l’idea della Fipav Molise e con il sacrificio e l’impegno di tutti siamo riusciti ad ospitare in maniera adeguata questa cinque giorni».

Ha preso poi la parola Angelo Campofredano per Sport e Salute. «Quest’evento – ha evidenziato – rappresenta ancora una volta un bel lavoro di squadra. Sarà l’occasione per valorizzare il nostro territorio e la cultura dell’ospitalità del Molise. Lo sport sarà al centro dell’attenzione, ma altrettanto lo saranno le bellezze del nostro territorio. Sono felice che Sport e Salute sia riuscita a dare una mano, garantendo il servizio medico su ogni campo. Grazie alla Federvolley e che vinca il migliore».

Più sull’aspetto agonistico si è invece soffermata Donatella Perrella, vertice del Cip regionale. «Parliamo – ha rimarcato – di un evento importante perché le finali sono sempre il momento clou della stagione per mettere in risalto i tanti talenti che ci sono. Si tratta, peraltro, anche di una grande occasione di promozione del territorio e mi congratulo per la scelta, perché, oltre alla storia, si conoscerà l’ospitalità del popolo molisano. Sarò presente sicuramente a qualche incontro e invito tutti ad esserci».

A corollario, lo stesso presidente della Fipav Molise Gennaro Niro è intervenuto sui termini dell’evento, sulle giornate di gara, sulle cinque sedi e sulla formula di un evento che vedrà le migliori ventisette squadre d’Italia (il Molise sarà rappresentato dalla Termoli Pallavolo, che potrà così giocare pienamente in casa) nell’area bassomolisana. Contemporaneamente ha ricordato che non ci sarà sosta delle attività curate dal comitato, cui ha invitato tutti ad avvicinarsi, auspicando di vedere tanti (appassionati e non) sul campo.