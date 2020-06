Accesso e organizzazione dei mercati a Termoli: ecco l’ordinanza

TERMOLI – Il sindaco Roberti ha emanato l’ordinanza n. 98 dell’8 giugno 2020 a rettifica di quella n. 80 del 12 maggio 2020 relativa alla regolamentazione delle attività che si svolgono all’interno delle aree mercatali settimanali, finalizzata al contenimento epidemiologico da COVID – 19 e della tutela della salute pubblica.

Nel testo dal titolo “Misure temporanee volte al contenimento dell’emergenza epidemiologica derivante da Covid-19. Accesso ed organizzazione delle aree mercatali settimanali e condizioni minimali per lo svolgimento dell’attività di tutti i mercati all’aperto siti in via Inghilterra, via F.lli Brigida e quello in forma sperimentale di Difesa Grande” si apprende che si prevede con decorrenza dal 9 giugno prossimo: