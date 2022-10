Addobbi natalizi Campobasso, gara telematica per l’affidamento

CAMPOBASSO – Il Comune di Campobasso, intendendo individuare un soggetto realizzatore cui affidare l’appalto del servizio completo di noleggio, installazione, manutenzione e smontaggio addobbi natalizi, da eseguire, su proposta tecnica progettuale della ditta aggiudicataria, in occasione delle Festività Natalizie 2022/2023 con l’utilizzo di luci bianche calde e fredde, ha pubblicato il bando di gara relativo, con determina del Dirigente del Settore Attività Produttive, dottor Vincenzo De Marco, e indetto la gara telematica mediante procedura aperta, con pubblicazione sulla piattaforma informatica Gare e contratti in dotazione all’Ente, per l’affidamento su proposta progettuale del servizio completo di noleggio, installazione, manutenzione e smontaggio addobbi natalizi, da eseguire in occasione delle Festività Natalizie 2022/2023, per complessivi euro 53.278,69 oltre IVA.

In occasione delle prossime festività natalizie l’intento dell’Amministrazione comunale è, per l’appunto, quello di predisporre l’installazione di luminarie lungo le principali piazze, gli edifici e le vie del centro della città, che rappresentano un’importante cornice ornamentale del comune capoluogo e strumento di attrazione per la promozione della immagine turistica e culturale del capoluogo di regione.

Le aree cittadine da allestire sono le seguenti, con la configurazione minimale degli addobbi, suscettibile di proposta migliorativa in gara: Casa Comunale e Piazza Vittorio Emanuele; Villa Musenga (Villa dei Cannoni); Corso Vittorio Emanuele fino a incrocio con ex banco di Napoli; Via Roma; Viale Regina Elena; Via Francesco De Attellis; Via Gazzani; Via Romagnoli; Via Nobile; Via Pietrunto partendo da Piazza V. Emanuele (incrocio Via Elena); Piazza Prefettura; Corso Bucci; Via Cavour (tratto carcere-stazione); Via Veneto a partire da incrocio Piazza Cuoco; Via Mazzini (dalla Caserma CC a Piazza Cesare Battista); Via Ferrari; Via Marconi (da piazza Prefettura a incrocio con via Roma); Via S. Antonio Abate (da largo San Leonardo ad incrocio con Via Santa Maria della Croce); Via Palombo; Piazzetta Palombo.

L’aggiudicazione avverrà, su lotto unico, anche in presenza di una sola offerta valida. Risulta a carico della ditta appaltatrice l’onere per l’allaccio ai contatori ENEL (comprese le linee) compresa la predisposizione di tutte le pratiche di richiesta all’ENEL per l’installazione di nuovi contatori provvisori. Anche le fatture per il consumo saranno in capo ed a carico della ditta.

La documentazione di gara è disponibile per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso all’indirizzo web: https://appalti.comune.campobasso.it/PortaleAppalti/. L’offerta dovrà pervenire entro le ore 12 del giorno 18 novembre 2022 sul portale https://appalti.comune.campobasso.it/PortaleAppalti/. I soggetti interessati possono accedere alla documentazione di gara nell’area documentazione di gara sul portale di cui al precedente comma, oltre che dai siti internet indicati nel bando di gara.

La procedura è gestita integralmente con modalità telematica e, pertanto, verranno ammesse solo le offerte presentate attraverso la piattaforma telematica. Non saranno ritenute valide offerte presentate in forma cartacea o a mezzo PEC o qualsivoglia altra modalità di presentazione.