Agnone, ambito territoriale sociale accorpato a quello di Isernia. Saia: “Decisione grave”

AGNONE – “Con l’approvazione del nuovo Piano Sociale in Consiglio Regionale, gli Ambiti Territoriali Sociali sono stati dimezzati e quello di Agnone è stato accorpato a Isernia. Una decisione grave e penalizzante per i nostri territori, che noi sindaci abbiamo cercato in ogni modo di contrastare. In particolare, con l’accorpamento dell’Ambito di Agnone, il territorio dell’Alto Molise resta sprovvisto di un aggregatore di servizi rivolti alle persone più bisognose”. Così il sindaco di Agnone, Daniele Saia.

“Durante la fase di votazione per l’approvazione del documento”, aggiunge, “sono rimasto profondamente colpito dalla decisione dei consiglieri Andrea Greco e Massimo Romano di astenersi. In particolare, il pentastellato ha voltato le spalle ai suoi colleghi dell’opposizione, che invece hanno votato contro, e ha preso le distanze anche dai cittadini fragili dell’Alto Molise”.

E conclude: “I nostri territori avrebbero meritato di più, avrebbero meritato un voto deciso e contrario. Stare all’opposizione non significa solo urlare, alle parole devono seguire atti concreti. Il punto resta uno: di fronte a una decisione importante, loro hanno scelto di non decidere. Noi, invece, potremo dire di esserci fermamente opposti al disegno di accorpamento che taglia i diritti dei cittadini delle aree più interne del Molise”.