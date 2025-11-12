Agnone, sospensione del flusso idirco dall’11 al 17 novembre

AGNONE – La società Grim Scarl informa gli utenti del Comune di Agnone che, a causa della ulteriore riduzione dell’apporto idrico da parte di ASR Molise Acque, al fine di ripristinare i livelli ottimali del serbatoio Civitelle, nonché di prevenire carenze idriche nelle ore diurne, la GRIM Scarl sarà costretta a sospendere temporaneamente il flusso idrico del suddetto serbatoio.
Di seguito gli orari aggiornati:
dalle 22:30 del 12/11/2025 alle 05:30 del 13/11/2025;
dalle 22:00 del 13/11/2025 alle 06:00 del 14/11/2025;
dalle 22:00 del 14/11/2025 alle 06:00 del 15/11/2025;
dalle 22:00 del 15/11/2025 alle 06:00 del 16/11/2025;
dalle 22:00 del 16/11/2025 alle 06:00 del 17/11/2025;
Pertanto, si invitano i gentili utenti forniti dal serbatoio suddetto ad assumere i necessari provvedimenti al fine di sopperire alla mancanza d’acqua durante le ore di sospensione.
In ogni caso, per ogni tipo di dubbio o necessità, si invitano gli utenti a contattarci al numero 0874 1919702 (h24 – 7 giorni su 7). Grim Scarl è a disposizione dell’utenza per qualsiasi tipo di informazione o chiarimento.