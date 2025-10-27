Agnone, sospensione del flusso idrico dal 27 al 29 ottobre 2025

AGNONE – La società Grim Scarl informa gli utenti del Comune di Agnone che, per recupero dei livelli ottimali del serbatoio Civitelle e attività di ricerca perdite, la Grim Scarl si vedrà costretta a sospendere il flusso idrico nel serbatoio suddetto. Le zone interessate con le relative traverse sono Viale Vittorio Veneto, Via Padre Matteo, Viale Castelnuovo, Via degli Emigranti, Via degli Oschi.
L’interruzione è prevista:
dalle 23:00 del 27/10/2025 alle 06:00 del 28/10/2025;
dalle 23:00 del 28/10/2025 alle 06:00 del 29/10/2025;Pertanto, si invitano i gentili utenti forniti dal serbatoio suddetto ad assumere i necessari provvedimenti al fine di sopperire alla mancanza d’acqua durante le ore di sospensione.
In ogni caso, per ogni tipo di dubbio o necessità, si invitano gli utenti a contattarci al numero 0874 1919702 (h24 – 7 giorni su 7). Grim Scarl è a disposizione dell’utenza per qualsiasi tipo di informazione o chiarimento.