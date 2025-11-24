Agnone, sospensione idrica: rimodulazione orari fino al 1° dicembre

AGNONE – La Grim Scarl informa gli utenti del Comune di Agnone che GRIM Scarl è attualmente impegnata nella riparazione di una rottura improvvisa della condotta idrica situata in Viale Vittorio Veneto. L’intervento, avviato nella serata di ieri, ha richiesto tempi più lunghi del previsto. I lavori proseguiranno fino alla tarda mattinata di oggi, con conseguenti disservizi che dureranno fino al ripristino del normale flusso idrico, previsto nel primo pomeriggio.
La perdita ha determinato un ulteriore abbassamento del livello del serbatoio Civitelle. Tale situazione rende necessario un aggiornamento degli orari di chiusura del flusso idrico, rimodulati come segue:
- dalle 21:30 del 24/11/2025 alle 06:30 del 25/11/2025
- dalle 21:30 del 25/11/2025 alle 06:30 del 26/11/2025
- dalle 21:30 del 26/11/2025 alle 06:30 del 27/11/2025
- dalle 21:30 del 27/11/2025 alle 06:30 del 28/11/2025
- dalle 21:30 del 28/11/2025 alle 06:30 del 29/11/2025
- dalle 21:30 del 29/11/2025 alle 06:30 del 30/11/2025
- dalle 21:30 del 30/11/2025 alle 06:30 del 01/12/2025
Gli utenti serviti dal serbatoio Civitelle sono invitati ad adottare i necessari provvedimenti per sopperire alla mancanza d’acqua durante le ore di sospensione.
Per dubbi o necessità è attivo il numero 0874 1919702 (h24, 7 giorni su 7).
GRIM Scarl resta a disposizione per qualsiasi informazione o chiarimento.