MONTENERO DI BISACCIA – Si è tenuta l’altro ieri, al Centro Commerciale Costaverde di Montenero di Bisaccia, la conferenza di chiusura de “Il Molise Resiste”, mostra organizzata con il patrocinio della Regione Molise e del Comune di Montenero di Bisaccia dal 20 gennaio al 25 febbraio. Presenti, oltre al Presidente dell’associazione Abruzzo e Molise in Miniatura, Livio Bucci, che è il realizzatore delle opere presenti nella Mostra, l’avv. Fiorenza del Borrello, in rappresentanza del Comune di Montenero, e il dott. Antonio Quinto, amministratore delegato della Yaw Communication, in partnership per l’organizzazione dell’evento.

In diretta radiofonica con Radio Delta 1, presente con i suoi speakers, ha partecipato alla conferenza una rappresentanza dei bambini delle scuole primarie coinvolte in questa esperienza che sono stati oltre 300 in totale (oltre 11 scuole). L’entusiasmo, percepito sin dall’inizio della mostra da tutti coloro che hanno partecipato alla sua organizzazione, è stato suffragato dai risultati raggiunti in diversi aspetti che sono stati eclatanti, per questo tipo di iniziative.

Qualche numero per avvalorare questo successo sono oltre ad un aumento nel periodo di riferimento di oltre il 10% di ingressi al centro commerciale, anche il numero di impressions e interazioni nei social per i post riguardanti la mostra che sono stati più di 500.000, più di 200 messaggi radiofonici nell’ambito degli spazi dedicati da Radio Delta 1, che ha chiesto agli ascoltatori di raccontare ricordi e aneddoti vissuti nei monumenti rappresentati. “Un successo che condividiamo e che avvalora questo racconto innovativo del Molise, per promuovere un’identità regionale che Esiste e Resiste. Grazie!”, si legge in una nota.