Al Presidente Falcione onorificenza dell’Ordine “Al merito della Repubblica Italiana”

CAMPOBASSO – Nella giornata di ieri, presso la Prefettura di Campobasso, in occasione delle celebrazioni del 77° anniversario della proclamazione della Repubblica, presso il Palazzo del Governo sono state conferite quattordici nuove onorificenze dell’Ordine “Al merito della Repubblica Italiana”. Tra queste quella di Ufficiale al Presidente del Comitato Regionale Molise dell’ANSMeS Michele Falcione per il suo impegno pluriennale contraddistinto da lodevoli iniziative in favore della legalità e del connubio sport-cultura anche attraverso l’Associazione Talenti e Artisti Molisani da lui presieduta. Al Presidente Falcione le congratulazioni da parte dei soci ANSMeS del Molise per questo ulteriore riconoscimento conferito dalla Presidenza della Repubblica.