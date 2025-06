Alfa in concerto a Campobasso: il tour estivo parte dal Molise

A Campobasso Alfa porterà sul palco i suoi brani più celebri e le ultime novità discografiche. Biglietti disponibili online

CAMPOBASSO – Il 21 giugno 2025 Campobasso ospiterà un evento imperdibile: il concerto di Alfa nell’area eventi di Selva Piana. L’appuntamento, inserito nel programma del Corpus Domini, segna l’inizio del tour estivo 2025 di Alfa, giovane cantautore genovese tra i più amati della scena musicale italiana.

Reduce dal successo del singolo con Manu Chao, attualmente in vetta alle classifiche, Alfa porterà sul palco i suoi brani più celebri e le ultime novità discografiche inserite nella versione deluxe di “Non so chi ha creato il mondo ma so che era innamorato”.

Il concerto promette uno show ricco di emozioni, energia e interazione con il pubblico. I biglietti per Alfa a Campobasso sono disponibili a 13 euro (+ prevendita) su TicketOne, Ciaotickets e nei punti vendita autorizzati.

Dopo Campobasso, Alfa sarà protagonista di un tour europeo che toccherà città come Londra, Parigi, Barcellona, Bruxelles, Amsterdam e Colonia. Un traguardo importante per un artista che ha superato il miliardo di stream sulle piattaforme digitali, confermandosi come una delle voci più autentiche e seguite della nuova generazione.

In autunno, Alfa tornerà in Italia con una serie di concerti nei palasport: già sold out le date al Forum di Milano e allo Stadium di Genova. Un’occasione unica per vivere dal vivo la musica di un artista capace di emozionare e coinvolgere con sincerità e passione.

Se vuoi conoscere qualcosa di più su ALFA leggi l’intervista esclusiva rilasciata a L’Opinionista al link: https://www.lopinionista.it/intervista-alfa-209612.html

Bio ALFA

Andrea De Filippi, in arte ALFA, è un cantautore genovese, classe 2000. Con più di 586 mila iscritti al canale Youtube e oltre 2 milioni di follower su TikTok, conta oltre 850 milioni di stream sulle piattaforme digitali e oltre 290 milioni di views su Youtube. Le sue canzoni sono state condivise in oltre 500 mila video su TikTok e i suoi ultimi video sono entrati ai vertici delle tendenze di YouTube. Ha ottenuto 1 quintuplo disco di platino (“bellissimissima <3”), 1 quadruplo disco di platino (“Cin Cin”), un doppio disco di platino (“Vai!”), 7 dischi di platino (“TeStA Tra Le NuVoLe, pT2”, “Sul più bello”, “Testa tra le nuvole, Pt.1”, “Before Wanderlust”, “San Lorenzo”, “Ci sarò”, “il filo rosso”), e 10 dischi d’oro.