Allerta meteo per il forte vento di burrasca in arrivo anche in Molise

CAMPOBASSO – Il dipartimento della protezione civile nazionale ha diramato un’allerta meteo riguardante l’arrivo di una veloce ma intensa perturbazione di origine nord europea che porterà nelle prossime ore venti forti e raffiche di favonio al nord e burrasca forte al centro sud, soprattutto sulle isole maggiori e sui settori adriatici e ionici.

I fenomeni meteo, come spiega la protezione civile su Adnkronos, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche per le prime ore di lunedì 7 febbraio: in particolare, i venti di burrasca forte inizialmente occidentali in rotazione dai quadranti settentrionali, interesseranno Molise, Sardegna, Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Previste anche mareggiate lungo le coste esposte. Sul fronte delle precipitazioni, invece, non sono attesi rovesci o piogge significative sul territorio regionale.