Allerta meteo sul Molise, nevicate fino a quote collinari

ISERNIA – Allerta meteo per la giornata di oggi, venerdì 15 gennaio, sul Molise e su gran parte del centro Italia. La protezione civile ha emesso un bollettino che indica, dalle prime ore della giornata e per le successive 6/12 ore, nevicate fino a quote collinari sulla nostra regione, in Umbria, Lazio e Abruzzo. Le nevicate, che saranno con accumuli deboli fino a moderati, potranno sconfinare fino ai 300 metri.

L’ondata di maltempo e vento gelido in arrivo dai Balcani e dalla Russia, che ha già portato temperature polari in molte zone dell’Europa, sfiorerà anche il nostro Paese in modo marginale. Sono previsti sulle zone costiere venti gelidi che porteranno le temperature anche sotto lo zero durante le ore notturne.