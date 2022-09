Alto Molise tra le 35 aree finanziate con i fondi del Pnrr per le Green Communities, la gioia di Paglione

CAPRACOTTA – “E’ ufficiale: tra le 35 aree finanziate con i fondi del Pnrr per le Green Communities c’è anche la nostra, l’Area dell’Alto Molise, all’interno della quale c’è Capracotta. Ben 2.621.000 euro l’importo del finanziamento ammesso. Davvero una bella notizia che ci stimola ad andare avanti nel lavoro di condivisione con tutto il territorio attorno ai temi dell’ambiente, dell’energia, dell’uso sostenibile delle risorse naturali, del pagamento dei servizi ecosistemici che saranno cruciali nel prossimo futuro per costruire una vera transizione ecologica”.

Così Candido Paglione (foto), che parla sia in qualità di sindaco di Capracotta sia come esponente dell’Uncem. “Il bando per le Green Communities al quale abbiamo partecipato con grande convinzione – aggiunge – è per noi, infatti, un punto di partenza importante per costruire nuove opportunità per i territori e per le nostre comunità, all’interno di un percorso di forte innovazione e di sostenibilità. Ringrazio Marco Bussone e tutta l’Uncem per l’importante lavoro portato avanti insieme al Ministero per gli affari regionali che oggi ci consegna questo bel risultato. Sicuramente un’iniezione di fiducia per le sfide che ci attendono”.