Lunedì alle ore 10:30, nei locali dell’Emporio solidale a Isernia, la consegna di 200 kg di farina alla Caritas

ISERNIA – Il volontariato, quello vero, che coinvolge tutti, anche chi ha compiuto nella propria vita passi sbagliati e che ora sta provando a redimersi, a ripartire, sarà al centro della conferenza stampa in programma lunedì 26 maggio nei locali dell’Emporio solidale di Isernia, corso Risorgimento n° 345, a partire dalle ore 10:30.

Il volontariato è ciò a cui si sta dedicando una persona che finora ha profuso un significativo impegno in un mulino artigianale di Matrice, contribuendo a produrre ben due quintali di farina. Bene prezioso che verrà donato, nel corso dell’appuntamento di lunedì 26 maggio, alle due Caritas Diocesane di Isernia e Campobasso. Il tutto è stato reso possibile dall’associazione Demetra, che ha accolto l’iniziativa perorata dal CSV Molise grazie a un accordo con l’UEPE, l’Ufficio per l’esecuzione penale esterna di Campobasso. Il progetto riguarda la cosiddetta ‘Giustizia riparativa’, che il CSV ha proposto a tutte le associazioni del territorio regionale per consentire a persone che stanno usufruendo del regime della ‘messa alla prova’ e di misure alternative alla detenzione di avvicinarsi al mondo del volontariato.

L’associazione Demetra, in collaborazione con l’azienda Molino Cofelice, ha dato l’opportunità a una persona di rendersi protagonista di un’attività che ha uno scopo benefico e ora, quei 200 chilogrammi di farina, suddivisi in altrettanti pacchi da un chilo, saranno destinati alle persone bisognose e indigenti. Il progetto, quindi, ha una doppia valenza: agevolare il reinserimento sociale di chi sta usufruendo della misura alternativa alla detenzione domiciliare e donare un bene di prima necessità a coloro che stentano a far quadrare il bilancio quotidiano.

A illustrare come si è svolta l’iniziativa saranno Gian Franco Massaro, presidente del CSV Molise, Daniele Di Cicco, presidente dell’associazione Demetra, Dionisio Cofelice, titolare dell’azienda Molino Cofelice, Paolo Orabona, direttore della Caritas Diocesana di Isernia Venafro, Don Franco D’Onofrio, direttore della Caritas dell’Arcidiocesi di Campobasso Bojano, e Domenico Calleo, già presidente di Confcooperative Molise.

Quella di lunedì sarà solo la prima consegna. La persona che è coinvolta nel programma supportato dal CSV Molise, infatti, proseguirà la sua opera di volontariato sempre grazie all’associazione Demetra e alla preziosa collaborazione dell’azienda Molino Cofelice.