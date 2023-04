Ambrogio Sparagna incanta Casacalenda [FOTO]

CASACALENDA – “Uno spettacolo sofisticato e ricercato, di canti e suoni e poesie intimi. Il lessico religioso animato da suoni che sentiamo appartenerci per storia e cultura, nell’armonia delle note di strumenti tanto antichi quanto mai sperimentati. Una serata che ci ha emozionati, portando l’anima vicina al mistero della settimana Santa che ci aspetta”. Lo scrive sui suoi canali social la sindaca di Casacalenda, Sabrina Lallitto.

“Sono davvero grata – aggiunge – alla Fondazione Molise Cultura e dall’Assessorato alla Cultura e Turismo per aver scelto il pubblico del nostro Cinema Teatro K per questa data del progetto “Palcoscenici: il Molise è in scena”. Grazie al Maestro Ambrogio Sparagna per essere tornato a Casacalenda e agli illustri protagonisti che lo hanno accompagnato per averci regalato un nuovo prezioso ricordo”.