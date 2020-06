Anche Agnone tra le località scelte dall’Unsic per “E-state in Italia”

AGNONE – Promuovere il turismo nazionale in un momento molto difficile per tutto il Paese, raggiungendo oltre 900 mila italiani. È questo l’obiettivo della campagna avviata dall’Unsic denominata “E-state in Italia” e che sarà diffusa nei tremila uffici sparsi in tutte le regioni italiane, fra 2100 Caf e 600 patronati, 103 Caa.

Il patrimonio turistico, naturale e storico del nostro Paese è immenso sottolinea l’Unisc e dunque per quest’anno gli italiani dovrebbero scegliere di rimanere nel loro Paese per trascorrere le ferie.

L’Unsic ha predisposto una directory nel proprio portale con la selezione di oltre 650 località italiane, ognuna con uno o più link di collegamento, 20 di base per ogni regione, più tutti i capoluoghi di provincia e le 55 località preservate dall’Unesco. Per quanto riguarda il Molise, sono state selezionate queste località: