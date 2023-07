Anche i parlamentari molisani al “Summit Mondiale delle Zes e delle zone franche”

ROMA – Mercoledì 26 luglio alle ore 10, nella sala stampa della Camera dei Deputati, via della Missione n.4 – Roma, il Commissario straordinario del Governo della ZES Adriatica, ing. Manlio Guadagnuolo (foto), e il Presidente della World Free Zones Organization, S.E. Dott. Mohammed Alzarooni, firmeranno l’accordo e presenteranno l’evento mondiale AICE 2024 (Annual International Conference Exhibition) della WFZO, che si terrà a Bari dal 19 al 21 giugno 2024, a margine del G7 previsto nello stesso periodo in Puglia.

Alla conferenza stampa sono previsti l’intervento del Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e per il PNRR, On. Raffaele Fitto, e la partecipazione del Viceministro della Giustizia, Sen. Francesco Paolo Sisto, e del Sottosegretario di Stato alla Salute, On. Marcello Gemmato. Abitualmente, nelle edizioni di AICE, partecipano le più alte cariche istituzionali del Paese ospitante.

Pertanto, sono stati invitati il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e tutti i Ministri del Governo Italiano – molti dei quali hanno supportato la candidatura della ZES Adriatica, che ha portato a vincere, lo scorso 3 maggio a Dubai, la competizione internazionale della WFZO per ospitare l’evento AICE 2024 in Italia. È prevista anche la partecipazione di molti parlamentari pugliesi e molisani.

AICE è la Conferenza mondiale e il principale evento internazionale delle circa 5.000 Zone Economiche Speciali (ZES) e 2.260 Zone Franche di oltre 140 Paesi, sui temi legati allo sviluppo economico, infrastrutturale, sociale ed occupazionale, e riunisce i vertici delle autorità politiche e istituzionali, gli investitori, i CEO di importanti multinazionali e gli esperti del settore di tutto il mondo. Per agevolare le conversazioni fra i partecipanti, è prevista la presenza di interpreti.