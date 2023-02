Apicultura, nuovo bando per il 2023: domande entro il 15 marzo

Cavaliere: “per la prima volta abbiamo riservato all’apicoltura una misura specifica del nuovo programma di sviluppo rurale”

CAMPOBASSO – Ammonta a oltre 130 mila euro il fondo che il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha assegnato al Molise per finanziare le attività di sostegno all’apicoltura per l’annualità 2023. Con determina dirigenziale n. 824 del 21 febbraio è stato pubblicato il bando relativo al Programma regionale 2023, quale stralcio del Programma quinquennale di sviluppo dell’apicoltura 2023/2027.

Gli interventi previsti nel bando sono sostanzialmente tre: assistenza tecnica, consulenza e formazione, investimenti in immobilizzazioni materiali ed immateriali finalizzate al contrasto delle malattie dell’alveare (in particolare la varrosi) ed interventi volti alla promozione, comunicazione e commercializzazione, comprese azioni di monitoraggio del mercato e attività finalizzate a sensibilizzare maggiormente i consumatori sulla qualità dei prodotti dell’apicoltura.

“Nella nostra regione, l’apicoltura è un’attività in forte crescita ed è strettamente legata alle produzioni agricole tipiche del territorio – ha commentato l’assessore Nicola Cavaliere – con il nuovo bando (annualità 2023) del Programma quinquennale 2023/2027, puntiamo a favorire la produzione ed il miglioramento della qualità del miele e degli altri prodotti dell’apicoltura nel rispetto dei principi di salvaguardia dell’ambiente e della salute del consumatore. Inoltre, al fine di sostenere la crescita del settore, per la prima volta abbiamo riservato all’apicoltura una misura specifica del nuovo Programma di Sviluppo Rurale. Vogliamo offrire gli strumenti giusti per incrementare i redditi derivanti dall’attività apistica, adeguandoli a quelli conseguiti in altri comparti dell’economia, nell’ottica di perseguire uno sviluppo reale e sostenibile”.

Le domande di contributo dovranno essere presentate entro e non oltre il prossimo 15 marzo.