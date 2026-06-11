Asrem cerca medici per le postazioni di continuità assistenziale turistica

CAMPOBASSO – In vista dell’avvio della stagione estiva l’Azienda sanitaria del Molise ha emanato un avviso finalizzato al reperimento di medici di medicina generale ad attività oraria da assegnare alle postazioni di continuità assistenziale turistica di Campomarino, Marina di Montenero, Marina di Petacciato e Campitello Matese nei mesi di luglio e agosto.

Nella determina della Regione è stato anche stabilito che gli utenti non residenti in Molise, presenti per motivi turistici, sono tenuti al pagamento, quale corrispettivo per le prestazioni fruite, di un ticket differenziato e il pagamento al medico avviene in modalità diretta in regime di libera professione. Di seguito le tariffe omnicomprensive: 25 euro per la visita ambulatoriale e 40 per quella domiciliare.