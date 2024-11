Assegnati i Gran Premi della Gentilezza 2024 ad Anna Nacca e a Maria Cristina Di Tella

AGNONE – Mercoledì 13 novembre sarà celebrata la Giornata Mondiale della Gentilezza. In tale occasione, l’Università delle Generazioni di Agnone è solita assegnare ogni anno il “Gran Premio della Gentilezza” a persone che si sono distinte e continuano a distinguersi per i modi molto garbati, per il generoso altruismo, per il sorriso solare. Due donne riceveranno il Premio per il 2024: Anna Nacca (classe 1957) di Alife (in provincia di Caserta) e Maria Cristina Di Tella (1959) di San Pietro Avellana (in provincia di Isernia).

La signora Nacca ha lavorato come direttrice di Ufficio Postale per 34 anni (dal 1985 al 2019) in varie località del Molise (tra cui Agnone dal 1999 al 2003) e della Campania (dal 2003 al 2019) ed ovunque è stata apprezzata non soltanto per la professionalità dimostrata ma anche per il perenne sorriso, la pronta disponibilità e la cordiale accoglienza verso l’utenza. Altrettanto si può dire per la signorina Maria Cristina Di Tella, la quale ha prestato servizio per ben 44 anni allo sportello dell’Anagrafe assistiti della ASL di Agnone, riuscendo a rendersi davvero utile anche a favore dell’utenza più svantaggiata per motivi di avanzata età o di difficoltà logistico-territoriali ed ambientali.

Come ogni anno, essendo un riconoscimento esclusivamente etico-sociale, il Premio consiste in una bella pergamena e nella sua diffusione con ogni mezzo della comunicazione sociale, pure per il valore di fulgido esempio valido soprattutto per le nuove generazioni. Questo “Gran Premio della Gentilezza” è diventato, nel tempo, un evento a carattere anche internazionale, poiché le persone che hanno ricevuto tale riconoscimento appartengono pure a Comunità estere.