Aterno Gas&Power verso il Molise, presentato il piano industriale

CAMPOBASSO – “Siamo cresciuti in Abruzzo e siamo entrati anche nel mercato laziale, il percorso è di crescita, per questo abbiamo presentato un nuovo piano industriale che mira a migliorare le nostre quote ed espanderci nelle Marche e in Molise”. Così Mauro Scopano, amministratore unico della Aterno Gas & Power, società aquilana di vendita di gas ed elettricità.

La società nasce nel 2013 su iniziativa dello stesso Scopano e di un operatore nazionale, Gruppo Roma Gas & Power: oggi conta 30mila clienti per il 90% in Abruzzo, il resto in Lazio, Molise e Marche. Il sodalizio tra dipendenti diretti e collaboratori si avvale di circa 60 persone. Il fatturato nel 2018 ha raggiunto i 20 milioni di euro: nel corso degli anni sono stati fatti investimenti sul territorio per 2,5 milioni di euro.

“Il nostro è un prezzo di mercato assolutamente competitivo – ha concluso Scopano – più basso rispetto alla media di mercato. E il cliente può parlare direttamente con noi senza passare per call center in giro per l’Europa”.