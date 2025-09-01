Aumentano le risorse per l’Unimol, 40 milioni nel 2025

unimolCAMPOBASSO – Circa 40 milioni di euro per l’Università del Molise. È lo stanziamento previsto per il 2025 dal Fondo di finanziamento ordinario, il principale strumento per l’assegnazione delle erogazioni pubbliche agli atenei per le spese di funzionamento e del personale. Per l’Unimol l’incremento è del 5% rispetto al 2024 e del 30,7% rispetto ai 30,3 milioni di euro stanziati nel 2019. Per l’Unimol l’incremento è del 5% rispetto al 2024 e del 30,7% rispetto ai circa 30,3 milioni di euro stanziati nel 2019.

“Un Paese che crede nel futuro investe nell’Università e nella Ricerca, perché – le parole del ministro Anna Maria Bernini – è questa la strada della crescita. E il Fondo di Finanziamento Ordinario destinato ai nostri atenei è l’asse portante di questo percorso. Quest’anno la dotazione del Fondo è aumentata di 336 milioni rispetto al 2024, fino a raggiungere un totale di 9,4 miliardi. Possiamo essere orgogliosi di un cammino che sa difendere le sue priorità: valorizzare i giovani, attirare talenti, accettare le sfide di un mondo in rapido cambiamento. Abbiamo l’ambizione di poter avere un ruolo da protagonisti, perché se facciamo crescere la nostra Università, cresce l’Italia”.

