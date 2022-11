Avis di Santa Croce di Magliano inaugura la sede con Iannacone

Il 26 novembre dopo il taglio del nastro in via dei Tigli dibattito con ospiti e autorità nell’auditorium del liceo Scientifico

SANTA CROCE DI MAGLIANO – Taglio del nastro alla sede dell’Avis di Santa Croce di Magliano intitolata al dottore Angelo Tatta. Sabato 26 novembre 2022, a partire dalle ore 9.30, in via dei Tigli si terrà una sentita cerimonia alla presenza del presidente Flaviano Alfieri, delle autorità, della cittadinanza e dei soci donatori, una grande famiglia che in questi anni ha contribuito a rendere l’associazione una realtà di fondamentale importanza per l’intero basso Molise, oltre che un supporto concreto al sistema sanitario pubblico.

L’evento prevede anche un momento di dibattito che vedrà in qualità di ospite d’eccezione Domenico Iannacone.

Il giornalista molisano, apprezzato e pluripremiato volto di tanti programmi di approfondimento della Rai, è da sempre vicino e attento a tematiche sociali.

Iannacone sarà intervistato nell’auditorium del liceo Scientifico di Santa Croce dalla collega Valentina Ciarlante e racconterà le sue esperienze trascorse accanto alle persone fragili.

La manifestazione avrà inizio con il ritrovo presso la sede. Successivamente, intorno alle 10, si procederà all’inaugurazione ufficiale e alla benedizione di quella che ad oggi è la prima sezione comunale Avis, tra tutte quelle del Molise, ad aver avuto la qualifica di centro prelievo sangue.

Ci si sposterà, quindi, nell’auditorium dell’istituto scolastico per il convegno in cui interverranno il vescovo della Diocesi di Termoli-Larino monsignor Gianfranco De Luca, il presidente della Provincia di Campobasso Francesco Roberti, il sindaco di Santa Croce di Magliano Alberto Florio, la dirigente scolastica Giovanna Fantetti e il CSV Molise. All’incontro parteciperanno anche gli studenti delle classi quarte e quinte dello stesso liceo Scientifico, i rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni.

Al termine dell’evento verrà presentato il calendario 2023 dell’Avis.