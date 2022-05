Bandiere Blu: confermata Campomarino

CAMPOMARINO – Bandiera blu al solo comune di Campomarino per il Molise. Il vessillo della Fee (Fondazione per l’Educazione Ambientale) fondata nel 1981 con sede in Danimarca sventolerà solo sulla spiaggia del centro rivierasco. L’ufficializzazione è avvenuta oggi. Soddisfazione per l’Amministrazione comunale campomarinese con il sindaco Pierdonato Silvestri.

“Siamo molto soddisfatti di questa riconferma – dichiara all’Ansa il primo cittadino – È il decimo anno che otteniamo il riconoscimento e questo non può che renderci orgogliosi. Non è facile mantenere ogni anno la bandiera blu. Questo progetto ci impegna tutto l’anno per mantenere gli standard richiesti e preparare l’intera documentazione da presentare”.

Silvestri sottolinea il rammarico per gli altri comuni rimasti senza: da Termoli a Petacciato a Montenero di Bisaccia, in provincia di Campobasso. “Siamo pronti a mettere a disposizione la nostra esperienza – prosegue il sindaco – agli altri amministratori affinchè tutta la costa molisana diventi bandiera blu. Se vogliamo crescere dobbiamo fare sistema. Da soli non si va da nessuna parte”.

Infine il primo cittadino annuncia per l’estate l’attivazione della “spiaggia agile” con una serie di servizi per i diversamente abili come le sedie Job e il potenziamento del servizio di salvamento sull’arenile anche con l’ausilio dei cani bagnino: “Stiamo mettendo a punto anche un cartellone ricco di eventi – conclude Silvestri – così da intrattenere al meglio residenti e turisti”.