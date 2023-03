Bibenda 2023 a Termoli: premiazione dei Migliori Oli E.V.O.

TERMOLI – La Fondazione Italiana Sommelier organizza la premiazione dei migliori oli E.V.O. in tutte le regioni italiane. In Molise l’evento, patrocinato dal Comune di Termoli, è in programma domenica 26 marzo dalle 10.30, presso la Casa Museo Dimora Stephanus in Piazza Duomo a Termoli.

L’appuntamento prenderà il via con il convegno dal titolo “La Primavera dell’Olio”. Saranno presenti la presidente della Fondazione Italiana Sommelier del Molise, Dora Formato, il sindaco di Termoli, Francesco Roberti, l’Assessore alla Cultura, Michele Barile, il vice presidente Città dell’Olio, Nicola Malorni, Gabriele Di Blasio Docente di Fondazione Italiana Sommelier e i produttori del Molise a cui sarà assegnato il riconoscimento.

A seguire l’attesa premiazione dei produttori della regione che hanno conquistato le 5 Gocce di Bibenda 2023 dal raccolto 2022 e la consegna degli attestati ai neo sommelier dell’olio. Infine, la degustazione ai banchi d’assaggio degli oli premiati, accompagnati dai prodotti tipici del territorio che si svolgerà nelle sale della Casa Museo.

L’ingresso è gratuito. Nel pomeriggio l’evento proseguirà a partire dalle ore 16, con tre Oil Tour Termoli sotterranea + degustazione in collaborazione con Molise Wow.