Blitz di CasaPound Molise: “#remigrazione unica soluzione!”

CAMPOBASSO – Contro la sostituzione etnica dei nostri popoli, contro le logiche di profitto e manodopera a basso costo, i militanti di CasaPound Italia hanno lanciato un blitz a Isernia e hanno affisso striscioni a Campobasso e Termoli.

“Vogliamo il rimpatrio immediato di tutti gli immigrati irregolari presenti sul territorio. Gli episodi criminali stanno crescendo in maniera esponenziale, nella nostra regione come in tutta Italia. Non siamo disposti a tollerare ulteriori episodi di aggressioni, scippi e violenze sessuali come quella perpetrata a Termoli ai danni di una ragazza. Non possono esserci compromessi: le nostre città, l’Italia e l’Europa non possono essere terre di conquista”.