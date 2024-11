Bocce: Grazia Lanzillo bronzo ai Campionati Italiani

VINCHIATURO – Risultato storico per il movimento boccistico femminile. L’atleta, portacolori della società La Torre Vinchiaturo, Grazia Lanzillo, infatti, ha vinto la medaglia di bronzo ai Campionati Italiani nell’Individuale Categoria C, disputati in Veneto con sede centrale a Zanè, in provincia di Vicenza. Lanzillo è uscita di scena in semifinale per mano di Lorita Leonori dell’ASD Bocce Arezzo, dopo aver avuto un cammino netto dal primo turno fino al superamento dei Quarti di Finale, match quest’ultimo vinto contro Maddalena Santulli dell’ASD Ostia Antica.

Un risultato frutto del lavoro e della dedizione del presidente e tecnico della società vinchiaturese, Mario Perrella, il quale da diversi anni si dedica alla crescita del movimento boccistico femminile nella cittadina alle porte di Campobasso, ma soprattutto della voglia di emergere di Grazia Lanzillo e di tutte le altre atlete.

“Un ringraziamento a tutti coloro che mi hanno sostenuto – il commento di Grazia Lanzillo – In primis, dedico a me stessa questo successo, felicissima del traguardo raggiunto, che deve rappresentare un punto di partenza per la sottoscritta e per tutte le altre atlete molisane. Un pensiero particolare va al mio allenatore Mario Perrella, alla società La Torre Vinchiaturo, a tutte le altre donne appassionate di bocce in regione, alla FIB Molise e al presidente Giuseppe Formato, per il lavoro che porta avanti per la promozione e la divulgazione del nostro meraviglioso sport”.

“I complimenti vanno a Grazia Lanzillo per lo storico risultato ottenuto – ha affermato il Presidente della FIB Molise, Giuseppe Formato – Grazia è stata protagonista di un processo di crescita tecnico-tattica importante, così come stanno facendo tutte le nostre atlete. Mi auguro che questa medaglia sia da sprono per la crescita, anche numerica, del nostro movimento boccistico femminile. Abbiamo appassionate a Campobasso, Vinchiaturo, Riccia, Termoli, Ripalimosani, ma l’obiettivo è quello che tutte le società e i relativi bocciodromi si popolino di donne. Caratteristica della nostra disciplina sportiva è l’eterogeneità sui campi di gioco e, così, è si può facilmente condividere questa passione sportiva, allenandosi e giocando in gara, tra mariti e mogli, compagni, fidanzati, madri e figli”.

“Questa medaglia di bronzo ha fatto il paio con il terzo posto di Mauro Piacente e Pasquale Evangelista ai Campionati Italiani di Bocce Paralimpiche Sitting, risultato conquistato a Fano lo scorso 19 ottobre – ha concluso il Presidente Giuseppe Formato – Segno questo del grande fermento che sta vivendo in Molise lo sport delle bocce”.

In territorio veneto hanno preso parte ai Campionati Italiani anche: Antonio Iacobucci dell’Avis Campobasso (Individuale Categoria B), Giovanni Albanese dell’ABC Castelpetroso (Individuale Categoria C), Attilio Notte e Nicholas Toto dell’ABC Castelpetroso (Coppia Categoria C) e Flora Berlingieri de La Torre Vinchiaturo (Individuale femminile Categoria C).